Anche un morto di 56 anni e 371 casi in 24 ore

Coronavirus Provincia di Imperia

Muore anche una donna di 76 anni. Boom di nuovi positivi in provincia, solo Genova registra il dato più alto.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 1023 casi in 24 ore

In Liguria 1023 nuovi positivi su 6.291 tamponi molecolari e 10.838 test antigenici. Il numero totale dei positivi sale a 9419, sono 470 in più di ieri. I ricoveri sono 365 (+19), tra questi 29 in terapia intensiva: 23 non vaccinati e 6 vaccinati. Nel bollettino di oggi si registrano cinque morti, due dei quali deceduti presso l'ospedale di Sanremo: un uomo di soli 56 anni e una donna di 76.

In provincia di Imperia, la meno vaccinata della Liguria, i nuovi casi sono 371 (Solo Genova, a 389, registra un dato più alto). Ricoverati 89 pazienti (-1), 2 in terapia intensiva. I positivi totali sono 2257.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 371

SAVONA (Asl 2): 172

GENOVA: 389, di cui:

• Asl 3: 275

• Asl 4: 114

LA SPEZIA (Asl 5): 86

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

I dati di Alisa

1217 bollettino coronavirus