Anziano investito sulle strisce pedonali a San Martino

Uomo investito sulle strisce pedonali

Un uomo di 90 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in Via della Repubblica. L’anziano è stato centrato da un’auto guidata da un uomo di mezza età che non è riuscito a evitarlo.

Sul posto la polizia municipale e un equipaggio della Croce Verde. L’uomo, S.F. è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Borea. Durante le operazioni di soccorso lunghe code si sono create anche nella parallela Via Lamarmora