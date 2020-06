App Immuni, come funzione e come scaricarla

È partita ieri in Liguria, così come in altre 3 regioni la sperimentazione dell’app immuni. Molti l’hanno già scaricata e la sanità di Regione Liguria si è messa a disposizione.

App Immuni e come funziona

L’applicazione è il sistema di tracciamento gestito dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria covid-19. É partita in via sperimentale in 4 regioni : Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia.

L’applicazione si propone di allertare gli utenti potenzialmente contagiati il più presto possibile, anche per quanto riguarda gli asintomatici o hanno sintomi lievi.

Il sistema è basato su Bluetooth Low Energy e non utilizza nessun dato di geolocalizzazione e non raccoglie nessun dato identificativo dell’utente come per esempio il nome e il cognome o la data di nascita, il numero di telefono, l’ indirizzo mail e l’identità delle persone che incontri. L’applicazione riesce a determinare che un contatto fra due utenti è avvenuto ma non dice chi siano gli utenti che sono venuti a contatto e dove il contatto sia avvenuto.

Una volta installata l’app fa sì che lo smartphone emetta continuamente un segnale bluetooth low energy che include un codice casuale. Quando due persone si avvicinano gli smartphone dei due utenti registrano nella propria memoria il codice casule dell’altro, tenendo traccia di quel contatto. Registrano anche quanto è durato il contatto e a quale distanza erano i due smartphone approssimativamente.

Dove scaricare immuni

Non tutti i dispositivi sono supportati.

App store : Si può scaricare Immuni dall’App Store e usarla correttamente se il tuo iPhone ha iOS versione 13.5 o superiore. I modelli di iPhone che supportano iOS 13.5 sono i seguenti: 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation). Purtroppo, non potrai usare Immuni se il tuo modello di iPhone non permette l’aggiornamento di iOS a una versione pari o superiore alla 13.5.

Google play: si può scaricare app Immuni da Google Play e usarla correttamente se il tuo smartphone Android ha il Bluetooth Low Energy se è un’ Android versione 6 (Marshmallow, API 23) o superiore se Google Play Services versione 20.18.13 o superiore

Purtroppo, non si potrà usare Immuni se il tuo modello di smartphone Android non ha il Bluetooth Low Energy o non permette l’aggiornamento di Android e di Google Play Services alle versioni minime indicate.