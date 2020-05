Attività chiuse per due mesi ma arrivano i solleciti per bollette non pagate

Tante le lamentele di commercianti e artigiani giunte alla Confartigianato

Solleciti per bollette non pagate

La Confartigianato di Imperia comunica che, in questi giorni, le stanno pervenendo alcune segnalazioni di imprese che hanno ricevuto dei solleciti di bollette, relative alle utenze aziendali, giunte nel mese di Marzo e non pagate. Si tratta in particolare di aziende che appartengono al pacchetto clienti ceduto da Amaie ad Iren.

La Confartigianato, anche in relazione alle attese riduzioni su cui sta lavorando il Governo, chiede che sia concessa una dilazione dei pagamenti. Si tratta inoltre di bollette che, essendo giunte nel periodo di lockdown, sono state ricevute e quindi viste in ritardo proprio per la chiusura delle aziende.