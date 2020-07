Aumentano positivi e ricoveri in provincia di Imperia. Nessun decesso in Liguria

Sono 3 i positivi al Coronavirus in più, rispetto a ieri, per un totale di 96 pazienti, secondo quanto si apprende dal bollettino odierno di Alisa. Leggero aumento anche dei pazienti ricoverati in ospedale: ASL 1 registra un incremento di due ricoveri. Una panoramica su tutta la regione evidenzia un leggerissimo aumento dei positivi , 25 in più con i test di screening., ma vanno giù i sintomatici e i casi esclusi i guariti. Neanche oggi, il Coronavirus ha mietuto vittime in Liguria. Ecco i dati del flusso Alisa-Ministero

I dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 158.901 1.472

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 10.010 (+4)

– TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.158 (+25)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.852 -21

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test

negativi e deceduti) 1.221 -23

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 81

LA SPEZIA 24

IMPERIA 96

GENOVA 878

Residenti fuori Regione/Estero 49

altro/in fase di verifica 93

TOTALE 1.221 (esclusi 1558 deceduti e 7231 guariti)



Ospedalizzati

ASL1 7 1 in Terapia intensiva (+2)

ASL2: 3 (-2)

Ospedale Policlinico San Martino: 2 (-1)

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera: 2

Ospedale Gaslini: 0

ASL 3 Villa Scassi: 15

ASL 3 Gallino: 0

ASL3 Micone: 0

ASL3 Colletta: 0

ASL4 Sestri Levante: 2 (-1)

ASL4 Lavagna: 0

ASL5 :4

Isolamento domiciliare 243 (-7)

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7231 (+27)

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 29

ASL 2 76

ASL 3 171

ASL 4 69

ASL 5 85

Liguria 430

