È stata presentata oggi, a Palazzo Bellevue, la decisione del Comune di Sanremo per il prolungamento dell'Aurelia Bis.

Aurelia Bis: Sanremo sceglie la quinta alternativa

Presenti alla conferenza il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, il suo assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il commissario straordinario Matteo Castiglioni, l'assessore regionale alle infrastrutture, Giacomo Giampedrone, la referente di Anas Barbara Di Franco, il capo di gabinetto del viceministro Edoardo Rixi, Flavio Di Muro e il senatore Gianni Berrino.

Il tracciato "E"

La soluzione scelta nasce dall'esigenza di coniugare le alternative Anas a quelle del territorio. L'obiettivo era spostare il punto di innesto oltre Pian di Poma e ridurre l'impatto sul territorio, cercando di spostare gli anelli di congiunzione in punti meno antropizzati, creando dall'implementazione di due alternative, quella denominata come "E". Il tratto iniziale corrisponde a quello dell'alternativa A, con uno svincolo con rotatoria. Si riparte con la galleria fino alla rotatoria denominata "Foce". Nuovo tratto in galleria, fino a un nuovo svincolo che consente di prendere la futura variante Aurelia Bis Sanremo Ventimiglia e raggiungere via Padre Semeria e l'autostrada Congiungimento con il tracciato dell'Aurelia presso la ex cava Cangiotti. Il tratto complessivo conta 4 chilometri e 225 metri per 300mila euro, nello sforzo di restare sostanzialmente in linea con le altre opzioni.

Il cronoprogramma

Con la variante stretta in mano, ora il commissario per l'opera, Matteo Castiglioni, potrà avviare l'iter progettuale che consentirà, entro il 2023, di reperire i fondi dal Governo per procedere con il finanziamento dell'opera. L'idea è quella di aprire il cantiere nel 2025, la scelta è tra lo studio di fattibilità o direttamente il progetto esecutivo. Un iter complesso, come spiega il commissario.

Un'opera di importanza strategica.

"Chi ha frequentato Sanremo in questi giorni- ha detto il sindaco di Sanremo- con picchi di 150-180mila persone per il Festival, quanto sia fondamentale quest'opera per la viabilità cittadina». A lui ha fatto eco l'assessore Donzella, che ha sottolineato l'importanza strategica del nuovo tratto di Aurelia Bis, che connetterebbe i capi della città, l'ospedale unico del Ponente ligure e i caselli autostradali sanremesi, con le istanze sollevate dal territorio, sollevate in un mese di frenetici lavori, accolte in toto. L'idea di Regione Liguria è quella di un lungo tratto senza soluzione di continuità da Ventimiglia a La Spezia.