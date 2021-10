"Autismo, una sfida per il presente e per il futuro", convegno a Sanremo

AL PALAFIORI

L'apertura dei lavori è prevista dalle 8.45-9 con la registrazione dei partecipanti. In allegato il programma dell'evento

Venerdì a Sanremo un convegno sull'autismo, sfida per il presente e il futuro

"Autismo, una sfida per il presente e per il futuro" è il titolo di un convegni organizzato dal Lions Club, con Asl 1, Regione Liguria, e altri enti associativi, in programma domani (venerdì 29) nella sala Ranuncolo del Palafiori, di corso Garibaldi, a Sanremo. L'apertura dei lavori è prevista dalle 8.45-9 con la registrazione dei partecipanti. In allegato il programma dell'evento.