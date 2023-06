Auto di schianta in galleria sull'A10, un ferito e disagi per il traffico

L'incidente è avvenuto in galleria

E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto, verso le 10.30, sull’A10, all’interno della galleria Terre Bianche, tra i caselli di Taggia e Imperia Ovest, in direzione Italia. A quanto si apprende si tratterebbe di un solo mezzo coinvolto, con il conducente che è rimasto ferito. Sul posto sono presenti i soccorsi. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.

Fabrizio Tenerelli