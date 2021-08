Auto si cappotta a Pompeiana, un ferito: vigili del fuoco e 118 sul posto

Auto cappottata a Pompeiana

I vigili del fuoco e il personale del 118 sono dovuti intervenire, in serata, a Pompeiana - in via San Bernardo (salita dei Pastori) - per un'auto, una Fiat 600, cappottata. Il conducente per fortuna ha riportato ferite non grave ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Sanremo. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto.