Auto si cappotta in galleria sull'Aurelia Bis a Sanremo, un ferito

Auto cappottata in galleria sull'Aurelia Bis

Una vettura "Citroen C1" si è cappottata, verso le 6.30, sull'Aurelia Bis a Sanremo, in galleria, tra Valle Armea e San Martino, direzione Sanremo. Ancora imprecisate le cause dell'incidente. E' rimasto ferito il conducente. Sul posto il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco. Il ferito è stato stabilizzato e portato in ospedale in "codice giallo". L'auto è ansata distrutta.

Video dell'arrivo dei soccorsi