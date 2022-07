Auto travolge dehor a Dolceacqua: Cassini, servono dossi poteva essere una tragedia

L'appello del consigliere comunale Igor Cassini

Il consigliere comunale di Dolceacqua, Igor Cassini, lancia un appello alla Provincia, affinché vengano installati dei dossi nel tratto di strada provinciale, che attraversa il paese. La richiesta giunge a poche ore dall’incidente avvenuto all’ingresso del paese, dove una vettura è entrata nel dehor di un bar ristorante, fatalità poco dopo che si erano svuotati i tavoli. In serata, come potete giudicare dalla foto, i tavoli si sono nuovamente riempiti di clienti.

“E’ stato davvero un miracolo, che non ci sono stati morti o feriti - afferma Cassini -. Oggi abbiamo dovuto tutti accendere un cero, ma domani cosa potrebbe accadere? Io ho pensato a dei dossi, probabilmente la Provincia sarà sicuramente più competente per valutare, ma è indubbio che bisogna correre ai ripari”. Per Fortuna non ci sono stati feriti, ma il conducente dell’auto, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore, ha completamente perso il controllo della guida, travolgendo il dehor.