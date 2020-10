Avvistato il cadavere di una donna in mare in zona Borgo Prino a Imperia

Avvistato cadavere

Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato avvistato in mare, in mattinata, dalle parti di Borgo Prino, a Imperia. Si tratta del sesto cadavere spiaggiato in seguito all’ondata di maltempo che, il 2 ottobre scorso, ha devastato il Ponente della Liguria e la val Roya. Sul posto è presente la guardia costiera. Gli altri cadaveri (tutti uomini, a quanto risulta) sono stati rinvenuti: due ai Tre Ponti di Sanremo, a distanza di circa trecento metri l’uno dall’altro; uno in mare e uno nel fiume Roya (in frazione Trucco), a Ventimiglia e uno a Santo Stefano al mare.

