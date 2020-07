Avvistato tra Albenga e Genova il 16enne scomparso da Diano Marina

Scomparso

E’ stato visto nella zona tra Albenga (Savona) e Genova il sedicenne Dario C., di Chieri, in provincia di Torino, dato per scomparso, la scorsa notte, a Diano Marina, dove stava trascorrendo un periodo di villeggiatura dalla nonna.

Il giovane potrebbe indossare uno zaino nero dell’Invicta, un paio di scarpe bianche con due palme disegnate nel tallone; maglietta a fiori molto colorata oppure altra maglietta con disegni di dinosauro color verde. Poi ha una felpa tutta nera col piccolo logo Nasa, bermuda rosso scuro o verde marcio. Lo stanno cercando i carabinieri.

Leggi qui le altre notizie