Babboleo regala 800 super mascherine agli ospedali liguri

Si è svolta oggi, presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria, la cerimonia di consegna ‘simbolica’ delle 800 maschere granfacciali Covid-19, donate dall’Associazione Babboleo Onlus del Gruppo Radiofonico Babboleo agli Ospedali del territorio ligure. Alla consegna presenti il governatore Giovanni Toti, in rappresentanza dell’associazione Rebecca Angelica Miscioscia e il direttore generale del San Martino di Genova Giovanni Ucci

Il progetto dell’associazione Babboleo: mascherine agli operatori sanitari

Il progetto di donazione, nato dalla volontà della dottoressa Rebecca Angelica Miscioscia, intende fornire al personale sanitario impegnato nell’area di maggior criticità, ovvero la terapia intensiva, avanzati dispositivi di protezione da utilizzare durante la pandemia da Coronavirus e ha lo scopo di garantire la copertura di tutte le terapie intensive presenti in Liguria. In particolare, 130 maschere sono state destinate all’Ospedale Policlinico San Martino mentre 80 saranno distribuite nei prossimi giorni a ciascuna delle altre strutture, Asl1, Asl2, Asl3, Asl4, Asl5, E.O. Ospedali Galliera e Ospedale Evangelico Internazionale.

Le mascherine: massimo grado di protezione

Le maschere, prodotte a Genova, sono sterilizzabili e dunque riutilizzabili, hanno ricevuto dall’Inail la certificazione come dispositivo di protezione individuale di terza categoria, ovvero la massima categoria protettiva, essendo dotate di filtro ffp3, potendo così garantire elevati standard di protezione e il loro utilizzo in ambito sanitario. Le maschere donate potranno poi continuare ad essere utilizzate dal personale sanitario anche al di fuori dell’emergenza Covid-19, per proteggere non solo la respirazione, ma anche occhi e bocca durante il trattamento di tutte quelle patologie dove il rischio di contagio è alto.