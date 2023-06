Barca a vela naufragata, il video

Naufragio di una barca a vela a Mentone, il video della barca abbandonata alla deriva.

Barca a vela in avaria salvi gli occupanti

Una barca a vela in avaria davanti alle spiagge di Mentone. E' successo questa mattina, il vento spira molto forte oggi e il mare è molto mosso. Forse questa la causa del naufragio di una barca a vela il cui motore è andato in avaria e le forti raffiche non permettevano di issare le vele. Il video che abbiamo ricevuto da un nostro lettore mostra la barca abbandonata a pochi metri dalla riva e dalla scogliera della città di confine francese. Le persone a bordo dell'imbarcazione sono state tratte in salvo e portate a terra dalla Gendarmerie Maritime.