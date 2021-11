Bimbo cade nella piscina della villa in cui vive: portato in ospedale

IN SERATA L'INCIDENTE

Bimbo cade nella piscina della villa in cui abita

Un bimbo di 3 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118, ia serata, dopo essere caduto nelle piscina della villetta in cui vive a Caramagna, per motivi in fase di accertamento. Il piccolo ha bevuto un po’ d’acqua, ma le sue condizioni non sembrano gravi. I medici lo tengono sotto osservazione. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto, ma sembra comunque che il bimbo sia sfuggito all'attenzione dei genitori.