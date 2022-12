Bimbo gravemente ferito: compagno della nonna indagato per lesioni gravissime

L'uomo è indagato in stato di libertà

E’ stato indagato, in stato di libertà, per lesioni gravissime il compagno della nonna del bimbo di 6 anni, quest’ultimo trovato gravemente ferito per strada, in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. L’uomo è stato a lungo interrogato, nel pomeriggio, dal pubblico ministero Maria Paola Marrali.

A quanto si apprende, avrebbe picchiato il bambino

Gli inquirenti stanno ascoltando anche la nonna del piccolo, che al momento verrebbe ascoltata come come persona informata sui fatti, anche se non si esclude che possa successivamente scattare un avviso di garanzia.

L’uomo si è presentato stamani in commissariato a Ventimiglia

accompagnato dal proprio avvocato, per rendere spontanee dichiarazioni. Proprio per questo motivo (che fa venire meno il pericolo di fuga), assieme alla trascorsa flagranza, nei suoi confronti non è stato per il momento emesso alcun provvedimento restrittivo. Il bimbo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova.

Fabrizio Tenerelli