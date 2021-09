Bomba d'acqua in provincia di Imperia: allagamenti ovunque, palma brucia per un fulmine

Forte pioggia e temporali in provincia

Una temporale, accompagnato da una bomba d'acqua, si è abbattuto stamani in provincia di Imperia, provocando allagamenti un po' ovunque. Roventi i centralini dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto decine chiamate di soccorso. A Riva Ligure, inoltre, un fulmine ha incendiato una palma e sono in corso sopralluoghi per frane, specie nell'entroterra. Problemi anche per la viabilità sulle strade, con piccoli incidenti, per fortuna non gravi, soprattutto a scapito dei motocicli. Nelle immagini: l'Aurelia, a Sanremo, in zona Foce. L'allerta meteo in Liguria è stata prolungata.