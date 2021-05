Bonus frontalieri, Parodi: “La misura fantasma”

Bonus frontalieri, la misura fantasma

“Bonus frontalieri la misura fantasma approvato a luglio 2021 e mai erogato. Nato con il Decreto Rilancio per diventare operativo nel 2020 non è mai arrivato ai frontalieri. Un bonus di 600 euro che doveva essere erogato entro un mese dall’approvazione a tutti i frontalieri colpiti dalla crisi covid nel 2020”. A parlare è Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii. “Persone – aggiunge – che non hanno lavorato e che non avevano nessun reddito o sostegno da parte italiana. Ora nel dl Sostegni bis si ripropone nella speranza che questa volta il decreto attuativo veda la luce e che i nostri frontalieri possono finalmente ricevere questi soldi”. E aggiunge: “Un testo scritto dal Fai insieme al Onorevole Giorgio Mule’. È proprio nell’ultimo incontro a Ventimiglia con Mulè , adesso membro del governo sottosegretario, che ne avevamo parlato per ripresentarlo e questa volta dargli un seguito affinché venga erogato”.