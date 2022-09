Bordighera: l'ex hotel Riviera sarà ristrutturato, montato il cantiere in via Trento

E' stato montato il cantiere in via Trento a Bordighera

Finalmente, il rudere dell’ex hotel Riviera, di via Trento, a Bordighera, sarà riqualificato. E’ stato infatti allestito il cantiere. La struttura, oltre a essere pericolante e a rappresentare, dunque, una minaccia per chi attraversa il “budello”, è anche diventato negli anni un ricovero per persone senza fissa dimora.

L’edificio sarà trasformato in appartamenti e il privato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dovrà realizzare: per il Comune una piazza (piazza Trento) che sarà collegata a via Vittorio Emanuele da un lato e al sottopasso ferroviario dall’altro.

A ciò si aggiungono una bretella stradale con vincolo di uso pubblico che collegherà via Montegrappa e piazza Trento; la razionalizzazione dei relativi sottoservizi; la sistemazione della carreggiata stradale di via Martelli lungo la sede ferroviaria tra piazza Mazzini ed il sottopasso di via Trento e ventinove nuovi posti moto pubblici, derivanti dall’allargamento di via Martelli.

Fabrizio Tenerelli