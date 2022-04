Brucia un pianoforte a Bussana Vecchia, indagano i carabinieri

PROBABILE LEGAME CON ALTRO ROGO

Un pianoforte è andato in fiamme, nella notte, a Bussana Vecchia, in un cortile di pertinenza di una abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri. Non si esclude che l’incendio della scorsa notte possa essere in qualche modo legato al rogo di due auto avvenuto, il 30 marzo scorso, sempre di notte e nella stessa zona. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda.