Buon compleanno alla Regione Liguria, 50 anni di storia

Era il 16 maggio 1970 e con l’approvazione della legge 281, ‘Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni Statuto Ordinario’, si apriva la strada, con una ventina d’anni di ritardo rispetto alla previsione della Costituzione, alla nascita delle Regioni a statuto ordinario che di lì a poco, il 7 giugno successivo, avrebbero visto l’elezione dei primi Consigli regionali.

Cinquant’anni di Regione

“50 anni fa una legge dello Stato istituiva le Regioni a Statuto ordinario. Il regionalismo- scrive Giovanni Toti- già definito nella Costituzione del 1948 e avviato parzialmente con le cinque Regioni a Statuto Speciale, diventava finalmente una realtà. Se questo non è il momento per manifestazioni o eventi celebrativi, resta il fatto che questo importante anniversario è un’occasione per riflettere, come Paese, sul contributo che le istituzioni regionali hanno dato alla democrazia e all’assetto della nostra Repubblica”. Lo dichiara il presidente di Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti, in una nota una nota congiunta con il presidente della Conferenza delle Regione Stefano Bonaccini