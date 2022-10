Cacciatore gravemente ferito soccorsi sul posto

Mobilitazioni di soccorso per un cacciatore rimasto gravemente ferito a un arto, forse il piede. L'uomo si trovava in una battuta di caccia alle spalle di Verezzo in via Monte Colma sulle alture sanremesi quando è rimasto ferito. Secondo le prime notizie che giungono dal posto sembra che la ferita sia da arma da fuoco. Un incidente ancora in fase di ricostruzione, non si sanno ancora i dettagli e se il colpo sia partito dal suo stesso fucile.

Sul posto stanno arrivando vigili del fuoco, soccorso alpino e personale sanitario del 118 e Croce Verde di Sanremo. Probabile che venga chiamato l'elisoccorso data la gravità della ferita e la zona impervia in cui si trova.

Seguono aggiornamenti

Foto di repertorio