Cade con la moto nella buca di un cantiere. Grave un ragazzo

L'incidente in serata a Imperia sul Lungomare Vespucci

Ragazzo cade con la moto nella buca dell'Acquedotto

Incidente questa sera a Imperia. Un giovane a bordo della sua moto è caduto, per cause ancora in fase di accertamento, in una buca di uno dei cantieri dell'Acquedotto sul Lungomare Vespucci.

Il ragazzo è stato soccorso da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia. Sul posto anche l'automedica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure