Cade da un muro: 48enne in elicottero al Santa Corona

L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito, dopo essere caduto da un muro, sulla via principale di Ranzo, nell’entroterra di Imperia. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha allertato l’elicottero. Il quarantottenne ha compiuto un volo di circa due metri, riportando un trauma toracico ed è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto.

Fabrizio Tenerelli