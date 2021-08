Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco della provincia di Imperia

Si terrà giovedì 2 settembre, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la cerimonia del passaggio di testimone tra i comandanti.

Corrado Romano va a Novara, a sostituirlo Amedeo Pappalardo

L'attuale comandante, infatti, Corrado Romano, lascerà la Riviera dei Fiori per assumere il comando dei Vigili del Fuoco di Novara. Al suo posto, in in provincia di Imperia, l'ingegnere Amedeo Pappalardo (Sondrio ultima destinazione prima di Imperia).

Amedeo Pappardo sarà il nuovo comandante

Comanderà i VVF imperiesi Amedeo Pappalardo, che arriva dal comando della sezione provinciale di Sondrio. Nato nel 1963, dopo il liceo scientifico a Bagheira e la facoltà di ingegneria a Palermo, Pappalardo emtra subito nei Vigili del Fuoco e sviluppa tutta la sua carriera nel Corpo, in varie destinazioni in tutta Italia. Funzionario dorrttivo a Genova, per otto anni, viene poi trasferito in Sicilia, a Catania, per quattro anni. Vice Comandante ad Asti, incarico che ricopre per 12 anni, viene poi spostato con lo stesso incarico a Savona e, infine, come comandante a Sondrio.