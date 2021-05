Camporosso: incendio in cucina, vicecomandante polizia locale salva anziano e badante

L’incendio è divampato nel forno

Un uomo di 88 anni e la sua badante, di 52 anni, sono stati salvati in extremis, stamani, dal vice comandante della polizia locale di Camporosso, Luca Cerrano, con l’abitazione che rischiava di andare a fuoco, a causa di un incendio del forno, dovuto probabilmente ad alcune cartacce e scatole di mangime per gatti che si trovavano all’interno di un vano ricavato nel sottofondo.

E’ stata una donna ad accorgersi delle fiamme e ad avvisare Cerrano, che è corso in caserma a prendere un estintore, spegnendo le fiamme. Con l’aiuto del vicesindaco Maurizio Morabito ha poi estratto la badante e l’anziano assistito – quest’ultimo costretto su un letto, dopo un investimento mentre attraversava – mettendoli in sicurezza e alcune bombole del gas. La cinquantaduenne è stata portata in ospedale per un principio di intossicazione.