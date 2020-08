Cane molecolare segue la pista e ritrova la sorella dispersa

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha visto Lalla e Luna, due cani molecolari di proprietà della guardia zoofila Sabrina Camarda, che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi erano stati rubati – o fatti fuggire – dal terreno dell’associazione Terra di Confine di Taggia, di cui la donna è presidente. A comunicarlo è la stessa sabrina con un post su FB, entrambi i cani sono rientrati in suo possesso e sono in salute. Dopo numerosi appelli su FB e dopo il ritrovamento di Lalla, anche Luna è tornata a casa. A rintracciarla proprio la sorella Lalla, che ha volto al meglio il compito per cui è stata addestrata.

“Lalla ce l’ha fatta”

“Lalla ha trovato sua sorella Luna – scrive emozionata Sabrina Camarda su facebook, per rassicurare le decine di utenti che si erano affezionati al destino delle due cagnone – Grazie di cuore alla persona che ha segnalato. Nonostante gli acciacchi – racconta -Lalla l’ha trovata. Ringrazio di cuore tute le condivisioni, tutte le persone che hanno segnalato e aiutato nella ricerca, i Carabinieri di Taggia e ASL per disponibilità, ENPA Sanremo, Kronos Albenga, Priscilla e il suo Bloodhound che ci hanno portato su una pista, ma soprattutto ringrazio tutti quelli che si sono mossi in aiuto. Ringrazio Taggia perché era presente nell’urgenza.

“Affetto oltre l’immaginazione umana”

“Egoisticamente – continua – ringrazio Lalla, che ha dimostrato di essere un buon cane da ricerca, ma soprattutto perchè ha dimostrato che l’affetto per la sorella va oltre l’immaginazione umana”

