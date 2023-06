Carabinieri festeggiano il 209esimo compleanno

Si è svolta oggi, a Imperia, la festa per il 209esimo compleanno dell'Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando Provinciale dell'Arma, nella sala convegni del Museo Navale (non in calata Anselmi, come inizialmente previsto, a causa del maltempo).

Carabinieri festeggiano i 209esimo compleanno a Imperia

Presenti, oltre ai vertici dei Carabinieri della provincia, con il comandante provinciale Marco Morganti, anche diverse autorità cittadine e provinciali, come il sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola, il prefetto Valerio Massimo Romeo e il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, in rappresentanza di Genova. Uno spaccato sull'attività dell'Arma nell'ultimo anno e in quelli passati, negli oltre 200 di storia dei Carabinieri. Un commosso momento dedicato sia ai caduti in divisa che alle popolazioni dell'Emilia Romagna, recentemente colpite da un'ondata di maltempo che ha dilaniato la regione.

«Il nostro motto resta "per la gente"»

«L'unica cosa che possiamo dire- ha detto il colonnello Morganti- è che anche quest'anno continuiamo a mantenere la nostra funzione tra la popolazione e per la popolazione. Il nostro motto "per la gente" resta e resterà valido per i prossimi anni. Proprio per questo ho evidenziato il numerod egli interventi che le nostre centrali operative hanno gestito in un anno in tutta la provincia. Stiamo parlando di oltre 15mila chiamate al nostro centralino con oltre 10mila interventi. A rappresentare le richieste di intervento di tutti i tipi che la popolazione rivolge alla Benemerita. In più siamo riusciti a raccogliere un buon numero di ragazzi che rappresentano il futuro della provincia. Senza dimenticare- ha concluso l'ufficiale dei Carabinieri- la recente tragedia che ha colpito l'Emilia, ed è per questo che abbiamo rivolto un pensiero non solo ai nostri caduti e alle nostre medaglie d'oro, ma anche a tutti quei cittadini che hanno perso la vita, la casa o la propria attività».

Le genesi dei Carabinieri

Vittorio Emanuele I di Savoia, al termine dell'esilio vissuto a Cagliari all'inizio del XIX secolo, pensò alla creazione di un nuovo corpo militare così, dopo il suo rientro a Torino, il 20 maggio 1814 come re di Sardegna che prendeva possesso degli "Stati di Terraferma", fu, nel quadro dell'organizzazione dell'Esercito, quella di porre allo studio la costituzione di un corpo di truppe per garantire la sicurezza pubblica, resa precaria dagli avvenimenti succedutisi negli ultimi tempi.

A tale scopo, la Segreteria di Guerra affidò al capitano reggente di Pinerolo Luigi Prunotti la compilazione di uno schema dal titolo "Progetto di istituzione di un corpo militare pel mantenimento del buon ordine", che venne da lui approntato nei primi giorni del giugno 1814. Nel frattempo la tutela dell'ordine pubblico era stata provvisoriamente affidata, già dal 24 maggio, ai componenti piemontesi della disciolta Gendarmeria Francese rimasti in Piemonte. Il progetto del Prunotti venne elaborato ed integrato da una commissione, che in data 16 giugno successivo presentò un "Progetto d'istruzione provvisoria per il corpo de' Carabinieri Reali" avente come sottotitolo "funzioni ordinarie dei Carabinieri Reali, servizio giornaliero delle Brigate a piedi, ed a cavallo in che egli consiste, come dev'essere comandato ed eseguito" e firmato, questa volta, da quel Francesco David, che il 2 agosto 1791 aveva formato, e comandato, il Corpo militare della polizia delle provincie di Novara, Vigevano e Lomellina su ordine di Vittorio Amedeo III.

A tale commissione va quindi attribuito il merito di proporre la denominazione di Carabinieri per i componenti il costituendo corpo, che il progetto Prunotti aveva indicato genericamente come "militari" o come "soldati". È però da avvertire che il termine carabiniere esisteva già nelle milizie piemontesi nel senso etimologico di "portatore di carabina" prima di servire a designare esclusivamente i militari del nuovo corpo

La gallery del 209esimo compleanno dei Carabinieri