Carcere violento a Sanremo, vertice tra sindacati e provveditore distrettuale

E' atteso per domani, in videoconferenza, un vertice convocato dal provveditore dell'amministrazione penitenziaria, Rita Russo, responsabile del distretto Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, per discutere la problematica situazione del carcere di Sanremo assieme alle associazioni sindacali. Il penitenziario di Valle Armea, infatti, è al centro di numerosi episodi di violenza e tentati suicidi. Domani potrebbero scaturire novità importanti.