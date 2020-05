Cassa integrazione: entro questa sera trasmesse a INPS le ore per oltre 2mila lavoratori liguri

Come ogni giorno, festivi compresi, anche oggi Regione Liguria trasmetterà entro la serata all’Inps le ore di cassa integrazione decretate e pervenute dalle aziende a tutto il 12 maggio: ammontano a 223.068 le ore rendicontate oggi relative a 2183 lavoratori. Sono le ore contenute nelle domande approvate solo oggi, avanzate da 52 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 69.214,50 euro), da 1040 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 1.733.796,90 euro) e 9 aziende per pagamenti sul mese di maggio (in totale 3.839,40 euro)

I dati fino a oggi

Fino a oggi Regione Liguria ha decretato e trasmesso all’Inps in totale: 3.468.893 ore relative a 41.718 lavoratori, contenute nelle domande avanzate da 41 aziende per pagamenti sul mese di febbraio (in totale 28.876,50 euro), da 12.141 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 15.153.455,70 euro), da 7.518 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 12.910.727,70), da 20 aziende per pagamenti sul mese di maggio (in totale 4.973,40 euro)