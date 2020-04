Cerchi lavoro? Ecco le offerte della provincia di Imperia

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia

Cooperativa di Imperia cerca a tempo determinato un infermiere professionale per una struttura di Civezza Cod. riferimento 27432

Cooperativa di Imperia cerca a tempo determinato un Operatore Socio Sanitario per assistenza a domicilio nel comune di Andora. Cod Riferimento 27431

Azienda di Imperia cerca 1 magazziniere per apprendistato part time. Cod. riferimento: 27420

Azienda di Imperia cerca 1 soccorritore 118 a tempo determinato. Requisiti: corso BLSD; zona di Nava; contratto per 4 giorni alla settimana. Cod. riferimento: 27419

Famiglia di Imperia cerca 1 assistente familiare a tempo indeterminato. Requisiti: indispensabile conoscenza della lingua italiana. Cod. riferimento: 27344

Ufficio professionale cerca 1 contabile con contratto di collaborazione da definire dopo colloquio. Requisiti: esperienza minima di 3 anni. Cod. riferimento: 27294

Cooperativa sociale cerca 1 infermiere a tempo determinato 4 mesi. Requisiti: lavoro in RP anziani. Cod. riferimento. 27287

Bar di Imperia cerca 1 barista a tempo determinato. Requisiti: pref. lingua inglese e/o tedesca. Cod. riferimento: 27258

Ristorante di Imperia cerca 1 manutentore struttura turistica a tempo determinato. Requisiti: brevetto da bagnino. Cod. riferimento: 27256

Azienda di Torino cerca 2 muratori a tempo determinato. Requisiti: possesso di assolvimento/proscioglimento obbligo; esperienza pregressa; lavoro su turni. Cod. riferimento: 27237

Azienda di Imperia cerca 5 carpentieri edili, 5 escavatoristi, 5 muratori e 5 autisti a tempo determinato. Cod. riferimento: 27215, 27186, 27216 e 27219

Azienda di Chiusanico cerca 1 operaio in linea a tempo determinato. Cod. riferimento: 27104

Il Faggio società cooperativa cerca 1 oss a tempo determinato. Requisiti: contratto prorogabile; oss per reparto anziani. Cod. riferimento: 27092

Azienda di autotrasporti a Imperia cerca 1 autista a tempo determinato. Requisiti: patente C/E per trasporto merce varia in Italia e all’estero. Cod. riferimento: 27035

Azienda tedesca cerca nella zona di Imperia 1 software engineer e 1 technology marketing and groth professional a tempo indeterminato. Cod. riferimento: 27034 e 27033

Azienda di Imperia cerca 1 addetto amministrativo a tempo determinato full time. Requisiti: esperienza in amministrazione del personale. Cod. riferimento: 26870

Azienda di San Bartolomeo al Mare cerca per tirocinio 1 installatore macchinari. Cod. Riferimento 27261

Azienda di Imperia cerca per tirocinio 1 impiegato tecnico . Cod Riferimeno 27214

Azienda immobiliare di Imperia cerca per tirocinio un agente immobiliare. Cod riferimento 27136

Azienda di Diano Marina cerca per tirocinio di 3 mesi 1 sviluppatore Software. Cod riferimento 26828

Bar di Andora cerca due cameriere di sala con contratto a tempo determinato per 3 mesi . Orari lavoro uno 07-16 e l’altro 16-24 Cod. riferimento 27311

Bar di Andora cerca un barista con contratto a tempo determinato per 3 mesi . Cod riferimento 27310

Sanremo

Famiglia di Sanremo cerca 1 assistente familiare a tempo indeterminato. Requisiti: referenze ed esperienza. Cod. riferimento: 27415

Azienda commercio di Sanremo cerca 1 impiegato contabile a tempo indeterminato. Requisiti: pacchetto Office; indispensabile diploma di ragioneria o equipollenti. Cod. riferimento: 27369

Bar di Sanremo cerca 1 aiuto cucina a tempo determinato. Requisiti: esperienza; lingua inglese. Cod. riferimento: 27366

Cooperativa sociale di Sanremo cerca 1 infermiere a tempo determinato. Cod. riferimento: 27272

Azienda agricola di Taggia cerca 2 braccianti agricoli a tempo determinato. Requisiti: pref. esperienza nella raccolta di verde e mimosa; ottima conoscenza lingua italiana. Cod. riferimento: 27212

Officina di Sanremo cerca 1 meccanico a tempo determinato. Requisiti: esperienza con gru e macchine di cantiere. Cod. riferimento: 27210

Azienda edile di Arma di Taggia cerca 1 segretario apprendista part time. Requisiti: pref. diploma ragioneria. Cod. riferimento: 27114

Azienda servizi di Sanremo cerca 1 impiegato contabile a tempo determinato. Requisiti: ottima conoscenza inglese e buona conoscenza del francese; pacchetto Office. Cod. riferimento: 27112

Albergo di Sanremo cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato. Requisiti: buona conoscenza inglese e francese; pacchetto Office. Cod. riferimento: 27111

Ristorante di Sanremo cerca 1 aiuto pizzaiolo per apprendistato. Requisiti: conoscenza inglese e francese. Requisiti: 27108

Ristorante di Sanremo cerca 1 cuoco a tempo determinato. Requisiti: pref. esperienza in cucina mediterranea. Cod. riferimento: 27106

Azienda servizi di Sanremo cerca 1 impiegato a tempo determinato. Requisiti: ottima conoscenza francese; conoscenze informatiche. Cod. riferimento: 27103

Ingrosso Fiori Sanremo cerca per 6 mesi 1 tirocinante addetto magazziniere. Cod. Riferimento 27275

Azienda artigiana di Sanremo cerca per 12 mesi 1 tirocinante marmista. Cod riferimento 27274

Studio professionale di Sanremo cerca 1 perito assicurativo. Contratto tempo determinato Cod. Riferimento 27273

Ventimiglia

Stabilimento balneare di Ventimiglia cerca assistente bagnanti a tempo determinato/ stagionale full time .Cod riferimento 27456

Struttura ricettiva di Bordighera cerca segretario a tempo determinato 3-5 mesi full time. Requisiti: Ingrese e francese a livello B1 B2. Cod Riferimento: 27430

Struttura ricettiva di Vallecrosia cerca 1 cameriere barista a tempo determinato 5/6 mesi full time. Requisiti: inglese e tedesco a livello B2. Cod. riferimento: 27346

Bar di Bordighera cerca 1 banconiere per apprendistato. Requisiti: conoscenza francese, inglese gradito. Cod. riferimento: 27295

Azienda spurghi di Ventimiglia cerca 1 operaio idraulico a tempo determinato. Requisiti: lavoro su turni e festivi; esperienza. Cod. riferimento: 27255

Azienda spurghi di Ventimiglia cerca 1 muratore specializzato a tempo determinato. Requisiti: lavoro su turni e festivi; esperienza. Cod. riferimento: 27253

Ristorante di Ventimiglia cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato part time 4 mesi. Requisiti: lingua francese a livello B2; lavoro su turni e festivi. Cod. riferimento: 27724

Centro studio odontoiatria di Ventimiglia cerca 1 assistente alla poltrona a tempo indeterminato. Requisiti: lingua francese. Cod. riferimento: 27721

Cooperativa sociale di Savona cerca 1 infermiere professionale a tempo determinato 6 mesi full time con inserimento del lavoratore su Ventimiglia. Requisiti: lavoro in strutture RSA e RP anziani. Cod. riferimento: 25330

CONTATTI CENTRI PER L’IMPIEGO

Ventimiglia: via Lamboglia 13 (tel. 010 2893681); Imperia: piazza Roma 2 (tel. 010 2893614 – 624); Sanremo (010 2893660 – 658): via Pietro Agosti 245 da martedì a venerdì 8.30-12.30 e mercoledì 14.30-16.30. Inviare il CV con il codice di riferimento via mail a Imperia: cpi.imperia@regione.liguria.it, Sanremo: cpi.sanremo@regione.liguria.it, Ventimiglia: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it

L’orario di apertura è da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:30