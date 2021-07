L'annuncio.su Facebook

Ceriana annulla gli eventi estivi

"Buongiorno a tutti, come saprete il nuovo decreto legge prevede nuove disposizioni tra cui il green pass per tutte le manifestazioni pubbliche, anche per quelle all'aperto.

Visto il continuo e preoccupante aumento dei contagi, e vista l'impossibilità di gestire in totale sicurezza gli eventi programmati, siamo costretti con grande rammarico ad annullare il calendario delle manifestazioni estive.

La salute di noi tutti non può essere messa in discussione!!

Speriamo che finisca in fretta quest'incubo e che la prossima estate ci permetta di tornare alla normalità.

Un abbraccio a tutti"