Cesare Logorio, 65 anni è il primo donatore di plasma (Fidas) in provincia

Alla Fidas di Imperia la prima donazione di plasma

Si è svolta, stamani, presso la sede Fidas di via Don Abbo, a Imperia, la prima plasmaferesi ovvero donazione di plasma, che ha visto come protagonista Cesare Logorio, di 65 anni. “Mentre nella nostra regione c’è una certa autosufficienza di sangue - afferma il presidente provinciale Fidas, Claudio Petrucci. - siamo molto carenti di plasma. Abbiamo già avuto diverse adesioni e la differenza rispetto alla donazione di sangue è che in quest’ultimo caso un uomo non può donare più di quattro volte all’anno, la donna due volte; il plasma, invece, si può donare con molta più frequenza”.

Purtroppo, si possono gestire soltanto quattro donazioni, in media, di plasma al giorno, trattandosi di una procedura molto più lunga rispetto al sangue. “Per ciascuna donazione - ancora Petrucci - servono almeno mezzora o quaranta minuti”.

Al momento la plasmaferesi è attiva soltanto a Imperia, ma per i prossimi mesi la Fidas conta di estendere il servizio anche a Sanremo e Ventimiglia. Oltre al prelievo di plasma, stamattina, l’equipe di medici e infermieri della Fidas di Imperia ha raccolto anche 26 unità di sangue. “Un grande risultato per la nostra associazione - conclude - in aiuto a tante, purtroppo persone malate”.

Fabrizio Tenerelli