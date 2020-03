Chiama il fabbro per la serratura. Ora lui è in isolamento per nuovo sospetto Coronavirus

Un fabbro di Rapallo è in isolamento per sospetto contagio da Coronavirus dopo essere intervenuto per una sostituzione di una serratura presso la casa di una donna di Piacenza, 68 anni, giunta a Rapallo “probabilmente il 26 febbraio scorso” come fanno sapere fonti del Comune di Rapallo. La donna è poi risultata positiva al coronavirus, mentre il fabbro è stato messo in quarantena precauzionale.

Il Comune di Rapallo fa sapere che la donna “è probabilmente arrivata a Rapallo il 26 febbraio, non conoscendo la natura del malessere del marito, che è risultato positivo al coronavirus successivamente”. A rassicurare circa l’ipotesi di aver contgiato altre persone il fatto che la donna abbia assicurato di “di non essere uscita di casa a Rapallo” e si essere quindi entrata in contatto solo con il fabbro. “La zona adiacente all’abitazione, che ha ingresso separato, è stata sanificata” assicurano ancora dal comune.