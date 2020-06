Chiesa 2.0, le cresime si celebrano via streaming

Il covid-19 ha cambiato di sicuro le nostre vite, ma non ha bloccato la voglia di vivere ma anzi ha dato sfogo all’originalità per continuare a celebrare le tradizioni delle nostre comunità. Internet, ha aiutato ed così che il web assieme ad un pizzico di originalità e audacia anche le cresime quest’anno verranno celebrate.

Le cresime via streaming

Ed è così che a Verezzo, frazione nell’entroterra di Sanremo, proprio non voleva rinunciare a festeggiare i suoi cresimandi. Il parroco Don Claudio, ha dato l’assenso. E siccome per le norme vigenti anticovid la comunità non si è potuta incontrare in chiesa per la funzione, perchè non farla via streaming? L’appuntamento sul web è per domani alle 18.30 dove ci sarà la diretta via streaming dalla chiesa di Sant’Antonio.

Chiesa 2.0

La Chiesa durante l’emergenza sanitaria si è adeguata ai tempi e pur di non lasciare soli e senza guida spirituale i propri fedeli, soprattutto in un momento così doloroso e di smarrimento, si è aperta al mondo di internet.

Aurigo, paesino dell’entroterra prima fra tutte dove il parroco Jean Pierre Vinciguerra aveva celebrato la prima messa via streaming su facebook. Anche i frati cappuccini di Sanremo avevano creato un nuovo servizio di diretta live streaming 24 ore su 24 dalla Chiesa dell’ Immacolata ubicata a fianco al Casinò. Il servizio, primo di questo tipo in tutta la nostra provincia, consentirà a tutti i fedeli che non si possono recare nelle nostre Chiese cittadine, ad assistere in diretta a tutte funzioni religiose da casa o in qualunque luogo sul proprio telefonino, tablet, computer, smart TV .