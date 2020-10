Chiusura notturna per la SS20 tra Trucco e Airole

A seguito delle alluvioni che hanno interessato la regione Liguria nei giorni 2 e 3 ottobre scorsi, si rendono necessari interventi di ripristino di una linea in cavo di media tensione, danneggiata dal maltempo. Per consentire gli interventi in piena sicurezza per il personale operante e per la viabilità, Anas provvederà alla chiusura dal km 138,400 al km 143,100 della SS 20 “Del Colle Di Tenda e Di Valle Roja” tra Trucco e Airole, in provincia di Imperia, in entrambe le direzioni. La limitazione sarà attiva dalle ore 22,00 di venerdì 30 ottobre alle ore 6,00 di domenica 1° novembre 2020. Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con apposita segnaletica installata sul posto.

