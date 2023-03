Combattimenti tra cani: 11 rinvii a giudizio tra scommesse clandestine e maltrattamento animali

Undici persone rinviate a giudizio per combattimento tra cani

Undici persone, su diciotto indagate, sono state rinviate a giudizio oggi dal gup del tribunale di Imperia con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al maltrattamento di animali e all’organizzazione di combattimenti tra cani. Si tratta dell’esito di un’indagine avviata nel 2015 dalla squadra mobile di Imperia. Parte civile del processo la Lega Antivivisezione (Lav), assistita dall’avvocato Piera Poillucci e rappresentata in udienza da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio nazionale zoomafia.

“Si tratta di una delle inchieste sui combattimenti più importanti e complesse del nostro Paese - afferma Troiano - sviluppata sia sul territorio nazionale che all’estero, che avrebbe svelato, secondo l’accusa, una rete di individui dedita all’organizzazione di lotte tra animali e alla gestione delle altre attività illegali connesse”.

Al centro delle indagini risulta un allevamento di cani

destinati, secondo l’accusa, ai combattimenti. Ed è proprio da qui che è partita l’indagine del commissariato di Ventimiglia e della Squadra Mobile di Imperia. Reati consumati tra le province di Imperia, Milano e Torino, oltre che in Serbia.

“Al di là di quello che sarà l’esito giudiziario, e ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, c’è da sottolineare l’alta professionalità e le profonde conoscenze tecniche degli investigatori che hanno seguito l’articolata inchiesta, con i quali abbiamo avuto modo di confrontarci - dichiara Ciro Troiano -. Anche se sono preoccupanti lo scenario e i particolari emersi, purtroppo si tratta di condotte comuni in contesti di questo tipo. È una illegalità, quella dei combattimenti, come altre inchieste hanno dimostrato, violenta, pericolosa e con un forte potenziale criminale, che non deve essere sottovalutata”.

La data di inizio del processo è stata fissata al 6 giugno prossimo, davanti al tribunale collegiale.

Photo Credit:

Foto di Jools Theriault da Pixabay