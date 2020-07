Comune per comune ecco quanto prendono i pensionati della provincia di Imperia

Pensioni

La provincia di Imperia è la più «povera» della Liguria, almeno per quel che riguarda le pensioni. I dati forniti dall’Osservatorio dell’Inps e riferiti al 2020 parlano chiaro. A fronte di una media ligure di poco più di mille euro, la nostra provincia si scosta di ben 200 euro, arrivando a superare di poco gli 800 euro. Ad alzare l’asticella, pur rimanendo sempre sotto i 1000 euro, Civezza, Cervo e Diano Arentino. Al primo posto Civezza, comune alle spalle di San Lorenzo al Mare, con un importo medio di euro 956,20, seguito da Cervo, con pensioni di euro 946.20. Sul gradino più basso del podio troviamo Diano Arentino (euro 939,84). A Pontedassio va il titolo di “Cenerentola”. L’inchiesta con tutti i dati comune per comune sul nuovo numero de La Riviera in edicola da oggi.