Contagi in crescita nel Principato di Monaco: dai ieri 29 positivi in più

Nuovi contagi nel Principato di Monaco: il totale è di 483 infetti

Ventinove nuovi casi positivi alla Covid-19 sono stati registrato sabato nel Principato di Monaco. Il bilancio sanitario sale quindi a 483 persone infette, dall’inizio della pandemia. Diciotto i pazienti sono in cura al “Chpg”; 15 quelli ospedalizzati tra cui dieci residenti. Inoltre, tre pazienti di cui due residenti sono curati in rianimazione. Il totale delle persone guarite è di 331. Da aggiungere che 127 persone sono seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta clinicamente i pazienti, con pochi sintomi, invitati a mettersi in isolamento.

