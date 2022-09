Contestazione dei centri sociali all'inaugurazione del point Lega di Ventimiglia

Una decina di no border si è presentata, intorno alle 18.30, in via Cavour, a Ventimiglia, per contestare l’inaugurazione del point della Lega. I manifestanti - chi suonando i fischietti o le percussioni e chi battendo i coperchi - hanno mostrato cartelli con su scritto: ”Gli unici stranieri… fasci e sbirri nei quartieri", "20 Miglia non si lega" e "Siamo Africa”.