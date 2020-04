Contributo regionale entro il 30 aprile per acquistare tablet, device e traffico internet

“Può essere richiesto entro il 30 aprile il contributo per l’acquisto di tablet, device o traffico dati per seguire le lezioni scolastiche a distanza” lo ha precisato ieri sera una nota della Regione Liguria. Il “bonus” – prosegue la nota – vale anche per l’acquisto “di attrezzature e strumenti informatici e servizi di assistenza per familiari disabili o non autosufficienti iscritti ai servizi semiresidenziali sospesi. È possibile fare richiesta anche se il pagamento del tablet o del pc avviene a rate”.

In totale il bando è finanziato dalla Filse, la finanziaria regionale, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro (LEGGI QUI)