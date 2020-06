Contro esodo del weekend: 11 km di coda tra Finale e Savona verso Genova

Contro esodo

Undici chilometri di coda si registrano sull’Autofiori, tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova, in concomitanza con le operazione di contro esodo del weekend. Il traffico è sostenuto da circa due ore, con progressivi rallentamenti. Si tratta di vacanzieri che dal Francia e dal Ponente della Liguria tornano nelle località del nord. Per fortuna non si segnalano incidenti.

