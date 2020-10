Coppia precipita nella scarpata a Sanremo: morto l’uomo, donna gravissima. Foto e Video

Coppia nella scarpata

Un uomo è morto, dopo essere finito con l’auto in una scarpata, all’altezza di via Fonti, a Bussana di Sanremo. Gravissima la donna, che si trovava con lui.

L’auto compie un volo di circa venti metri

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con il personale sanitario e la polizia. La vettura avrebbe compiuto un volo di 20-25 metri tra la fitta vegetazione. Soccorrere la coppia non è stato facile. I vigili del fuoco hanno utilizzato delle funi per calarsi nel bosco. Aggiornamenti e video in arrivo.

I Video dei soccorsi