Cordoglio di Berrino e Piana per la tragedia di Bajardo

Le parole di un addolorato Gianni Berrino

Sono doppiamente sconvolto per ciò che è accaduto: come assessore al lavoro ma soprattutto come amico della Valle Argentina. Provo dolore ed enorme tristezza: esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie. E’ assurdo che ancora nel 2020 si possa perdere la vita in questo modo sul lavoro. Ancor più assurda la tragedia se penso che stavano lavorando per la comunità per ripristinare il territorio”.

Queste le dichiarazioni di Gianni Berrino in merito alla tragedia di Bajardo in cui hanno perso la vita Marco Lanteri e Maurizio Moraldo per un incidente avvenuto durante la rimozione dei tronchi caduti sulla strada provinciale.

Il cordoglio di Alessandro Piana

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime il cordoglio dell’Assemblea legislativa per la morte di due uomini, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Baiardo. Secondo le prime ricostruzioni i due uomini con un escavatore erano intenti a rimuovere i detriti, finiti sulla strada provinciale durante l’ondata di maltempo che ha colpito la regione, quando il mezzo si è ribaltato, travolgendoli.

«Quella che si è abbattuta sulla Liguria e, in particolare, sul ponente ligure è una tragedia che non sembra avere mai fine – dichiara Piana – Dopo i corpi di cinque persone ritrovati in mare, oggi pomeriggio due uomini hanno perso la vita, ennesima tragedia sul lavoro, mentre cercavano di mettere in sicurezza una strada della nostra regione. Tutti i liguri si stringono in una preghiera per questi due uomini e alle loro famiglie va l’abbraccio commosso di tutto il Consiglio regionale».

Il presidente è stato raggiunto dalla notizia della tragedia mentre era impegnato dal mattino, con altri volontari, a liberare da acqua, fango e detriti i negozi e le abitazioni di Ventimiglia.