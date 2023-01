Cordoglio per Franca, mamma dell'assessore Maria Elena Ardoino

E' morta, a 79 anni di età Francesca "Franca" Ardoino. Lutto a San Bartolomeo al Mare.

Morta Franca Ardoino, vedova del sindaco e madre dell'assessore Maria Elena

A comunicarlo l'amministrazione comunale del borgo del Golfo Dianese che, con una nota stampa, si unisce al cordoglio per la defunta. "Il Sindaco Valerio Urso, insieme a tutta l'Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare, esprime il proprio cordoglio e quello di tutti gli abitanti per la scomparsa della signora Francesca vedova del compianto Luigi Ardoino, Sindaco di San Bartolomeo che nel 1968 trasformò il nome di San Bartolomeo al Cervo in San Bartolomeo al Mare, nonché madre dell'Assessore comunale ai servizi sociali, Maria Elena".

I funerali verranno celebrati mercoledì alle ore 15:00 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo al Mare.