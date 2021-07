Coronavirus: 117 casi in 24 ore in Liguria

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus: 117 casi su 2.873 tamponi molecolari

Sono 117 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria a margine dei 2837 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono altri 2747 test rapidi. Il numero totale dei positivi è ancora in crescita: sono 90 più di ieri per 1.894 unità complessive. In aumento anche i ricoveri: sono quattro in più, per un totale di 24 ospedalizzati, 5 in terapia intensiva.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 21, per un totale di 171 positivi totali. Restano Covid free i presidi Asl 1.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 21

SAVONA (Asl 2): 12

GENOVA: 59, di cui:

• Asl 3: 55

• Asl 4: 4

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati di Alisa

0723 bollettino coronavirus