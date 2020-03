Coronavirus: 14 ricoverati in provincia di Imperia per l’Asl 1

Ricoverati in provincia di Imperia

Sono quattordici i pazienti positivi al coronavirus in provincia di Imperia, ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo. Dodici quelli ricoverati in Malattie Infettive, due in Rianimazione. Il bilancio è in lieve crescita, ma il picco deve ancora arrivare. La speranza è che avendo decretato zona rossa tutto il territorio nazionale, ci siano meno contagi e a breve possa finalmente iniziare la parabolA discendente. I morti in Liguria restano 8.

