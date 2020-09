Coronavirus: 40 nuovi positivi su oltre 2000 tamponi

Sono 2529 gli attualmente positivi al Coronavirus in Liguria, esclusi i deceduti e i guariti, sono 16 in più di ieri. A livello regionale, i ricoverati sono, al giorno d’oggi, 150, uno in più di ieri, tra questi 15 sono in Terapia Intensiva. In provincia di Imperia, invece, i positivi sono 123, mentre gli ospedalizzati rimango stabili a 8 unità (0 in terapia intensiva).

I nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore, a margine di dei 2.295 tamponi effettuati, i nuovi positivi riscontrati sono 40. Tra questi, 8 sono nell’imperiese: si tratta di 5 cotatti di un caso confermato e 3 dall’attività di screening. Nel genovese, i positivi sono 21: 8 dall’attività di screening e 13 i contatti di un caso confermato. Nello spezzino la situazione sembra tendere alla stabilizzazione: sono 11 i nuovi casi, 3 i contatti di un caso confermato e 8 dall’attività di screening.

I dati di oggi

Dati 17 settembre 2020

TOTALE tamponi effettuati 275.505 2.295 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 12171 40 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1649 2 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 10522 38 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 2529 16

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 213 LA SPEZIA 879 IMPERIA 125 GENOVA 1024 Residenti fuori Regione/Estero 95 altro/in fase di verifica 193 TOTALE 2529

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 150 15 1 ASL1 8 0 0 ASL2 8 1 -2 Ospedale Policlinico San Martino 16 6 4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 20 0 0 Ospedale Gaslini 10 0 2 ASL3 globale 2 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 2 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 5 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 81 8 -2

Isolamento domiciliare 1208 34 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8056 21 Deceduti: D 71 anni deceduta il 15/09/2020 all’ospedale di Savona U 81 anni deceduto il 16/09/2020 all’ospedale di Sarzana U 87 anni deceduto il 17/09/2020 all’ospedale San Martino 1586 3

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 88 ASL 2 195 ASL 3 728 ASL 4 131 ASL 5 832 Liguria 1974