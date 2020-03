Coronavirus: al via campagna solidale social per le persone in difficoltà

Arma di Taggia si mobilita per prestare soccorso alle persone che hanno perso il lavoro o che sono in difficoltà, in un clima surreale generato dal propagarsi del Covid-19.

Il post su FB

Il gruppo facebook “Sei di Arma se” ha ribattuto il post di Gianni Bassilana, noto impresario nel settore turistico, che ha informato la cittadinanza ” Servizio spesa – scrive – per chi non può perché rimasto senza lavoro o in difficoltà, contattate Piedone Ciccio (nome FB ndr). Sa come aiutarvi subito”

